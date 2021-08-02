80'i yerel 94 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 20 bin 402 olup, 80'i yerel 94 pozitif covid-19 vakasına rastlandığını, 236 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki covid-19 tablosunu açıkladı.
Açıklamada, 4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 80 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.
Vakaların, 25 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt bölgesinden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5
Girne
Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1
İskele
İskele Merkez-3 / Ardahan-1
Güzelyurt
Güneşköy-1
GENEL DURUM
2 Ağustos itibarıyla Covid-19 genel durumu ise şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Yerel Vaka Sayısı: 80
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338
Toplam Vaka Sayısı: 11.755
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670.”