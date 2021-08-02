80'i yerel 94 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 20 bin 402 olup, 80'i yerel 94 pozitif covid-19 vakasına rastlandığını, 236 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki covid-19 tablosunu açıkladı.

Açıklamada, 4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 80 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakaların, 25 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle;

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5

Girne

Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1

İskele

İskele Merkez-3 / Ardahan-1

Güzelyurt

Güneşköy-1

GENEL DURUM

2 Ağustos itibarıyla Covid-19 genel durumu ise şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10Yerel Vaka Sayısı: 80İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236Bugün Kaybedilen Hasta:Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338Toplam Vaka Sayısı: 11.755İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLARSon 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457GÜVENDE KAL GENEL TABLOTakip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670.”