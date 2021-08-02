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80'i yerel 94 pozitif vaka
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80'i yerel 94 pozitif vaka

"Toplam 20.402 test yapıldı, 80'i yerel 94 pozitif vakaya rastlandı, 236 kişi taburcu edildi"

02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:07
80'i yerel 94 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 20 bin 402 olup, 80'i yerel 94 pozitif covid-19 vakasına rastlandığını, 236 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki covid-19 tablosunu açıkladı. 
Açıklamada, 4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 80 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi. 
Vakaların, 25 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt bölgesinden. 
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle; 
Lefkoşa 
Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5 
Girne 
Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1 
Gazimağusa 
Gazimağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1 
İskele 
İskele Merkez-3 / Ardahan-1 
Güzelyurt 
Güneşköy-1 
GENEL DURUM
2 Ağustos itibarıyla Covid-19 genel durumu ise şöyle; 
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402   
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

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Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10 
Yerel Vaka Sayısı: 80   
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236 
Bugün Kaybedilen Hasta:  
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338 
Toplam Vaka Sayısı: 11.755 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485       
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75    
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308 
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550   
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR 
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457 
GÜVENDE KAL GENEL TABLO 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355 
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670.”

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Son Güncelleme: 02.08.2021 19:20
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