banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
72 işyeri denetlendi
72 işyeri denetlendi
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
banner405
Flaş Haber
Rekor vaka sayısı
Kapat

72 işyeri denetlendi

LTB işyeri denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor..

17 Kasım 2021 Çarşamba 11:00
72 işyeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), mevsim değişiklikleriyle birlikte COVİD-19 pandemisine bağlı vakaların artış göstermesine paralel, rutin iş yeri denetimlerini sıklaştırarak sürdürdüğünü açıkladı. 

LTB’den yapılan yazılı açıklama göre, LTB, Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ile Genel Zabıta Birimi, halk sağlığına daha büyük önem vererek çalışmalarına devam ediyor.  

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ile Genel Zabıta Birimi’nin iş yerleri denetimlerinde gıda sektöründen marketlere, eğlence sektöründen eğitime, kişisel bakım sektöründen sağlık sektörüne, imalathaneden satış yerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren işyeri kapsamlı olarak denetlendi.

72 İŞ YERİ DENETLENDİ
Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekiplerinin toplam 72 iş yerini denetlediği haftalık denetimlerde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler sıkı bir kontrolden geçirilirken gerekli uyarılar da yapılıyor.  

banner341
35 BİRİM ÜRÜN MÜSADERE EDİLDİ, BİR İŞ YERİNİN FAALİYETİ DURDURULDU 

Denetimler kapsamında bir işyerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 35 birim ürün müsadere edildi, bir işyeri gayrisıhhi ortamdan dolayı faaliyetten men edildi ve bir de imha işlemi yapıldı.

Denetlenen İşyerleri niteliklerine göre dağılımı şöyle:

“17 market, 2 gıda deposu, 1 kuru temizleme, 7 kafe, 11 restoran, 22 berber salonu, 1 kreş, 1 şarküteri, 1 dövme salonu, 1 kantin, 2 kebap salonu, 2 unlu mamul imalathanesi, 2 bar, 2 yurt.

Genel Zabıta Birimi de oluşturduğu ekiplerle hem gelen şikayetleri değerlendirdi hem de kendi hizmet alanıyla ilgili kontrolleri sıklaştırdı.

Açıklamada, yurttaşların, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilecekleri kaydedildi.


 

banner360
Son Güncelleme: 17.11.2021 13:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu hükümet programını değerlendirdi
Zaroğlu hükümet programını değerlendirdi
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar TAK'a konuştu
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar TAK'a konuştu
TDP TOCEK Başkanı İlkan, “LTB şiddete karşı yan yana” proje sorumluları ile görüştü
TDP TOCEK Başkanı İlkan, “LTB şiddete karşı yan yana” proje sorumluları ile görüştü
Güzelyurt Belediyesi Genç Yetenekler Konseri düzenledi
Güzelyurt Belediyesi Genç Yetenekler Konseri düzenledi
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Bölge Örgütü Binası açıldı
Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Bölge Örgütü Binası açıldı
“Kapalı“ oyunu 8 Aralık Çarşamba akşamı perde açıyor
“Kapalı“ oyunu 8 Aralık Çarşamba akşamı perde açıyor
KTÖS, POED ile görüştü
KTÖS, POED ile görüştü
Şömineli Ev'in restoran amaçlı kiralanması için ihaleye çıkılması protesto edilecek
Şömineli Ev'in restoran amaçlı kiralanması için ihaleye çıkılması protesto edilecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim