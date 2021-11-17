72 işyeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), mevsim değişiklikleriyle birlikte COVİD-19 pandemisine bağlı vakaların artış göstermesine paralel, rutin iş yeri denetimlerini sıklaştırarak sürdürdüğünü açıkladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklama göre, LTB, Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ile Genel Zabıta Birimi, halk sağlığına daha büyük önem vererek çalışmalarına devam ediyor.

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ile Genel Zabıta Birimi’nin iş yerleri denetimlerinde gıda sektöründen marketlere, eğlence sektöründen eğitime, kişisel bakım sektöründen sağlık sektörüne, imalathaneden satış yerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren işyeri kapsamlı olarak denetlendi.

72 İŞ YERİ DENETLENDİ

Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekiplerinin toplam 72 iş yerini denetlediği haftalık denetimlerde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler sıkı bir kontrolden geçirilirken gerekli uyarılar da yapılıyor.

35 BİRİM ÜRÜN MÜSADERE EDİLDİ, BİR İŞ YERİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Denetimler kapsamında bir işyerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 35 birim ürün müsadere edildi, bir işyeri gayrisıhhi ortamdan dolayı faaliyetten men edildi ve bir de imha işlemi yapıldı.

Denetlenen İşyerleri niteliklerine göre dağılımı şöyle:

“17 market, 2 gıda deposu, 1 kuru temizleme, 7 kafe, 11 restoran, 22 berber salonu, 1 kreş, 1 şarküteri, 1 dövme salonu, 1 kantin, 2 kebap salonu, 2 unlu mamul imalathanesi, 2 bar, 2 yurt.

Genel Zabıta Birimi de oluşturduğu ekiplerle hem gelen şikayetleri değerlendirdi hem de kendi hizmet alanıyla ilgili kontrolleri sıklaştırdı.

Açıklamada, yurttaşların, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilecekleri kaydedildi.



