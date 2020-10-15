banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1183
ALTIN
482.969
DOLAR
7.9191
STERLİN
10.2523
EURO
9.2695
Arıklı artık saçmalıyor!
Arıklı artık saçmalıyor!
Bu düzen değişmeli
Bu düzen değişmeli
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Doktor açığımız hala belirlenmedi!
Halkta Denktaş’a talep yok
Halkta Denktaş’a talep yok
banner376

600 Bin TL’lik çekiliş ‘çıkana kadar’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilecek 600 Bin TL’lik 18 Ekim çekilişine sayılı günler kaldı.

15 Ekim 2020 Perşembe 14:21
600 Bin TL’lik çekiliş ‘çıkana kadar’
banner337
banner351

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada heyecanla beklenen çekilişte 600 Bin TL’lik büyük ikramiye ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak gerçekleştiriliyor. 18 Ekim’in KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna denk gelmesinden ötürü, yapılacak olan çekilişin rutinin dışına çıkılarak saat 15:00’de BRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

banner341
15 Kasım’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel gecede toplam ikramiye 1.513.250 Bin TL olarak açıklandı.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc Milli Piyango600 Bin TLlik 18 Ekim çekilişi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu'ndan açıklama
Ataoğlu'ndan açıklama
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan duyuru
Girne Belediyesi kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları başlattı
Girne Belediyesi kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışmaları başlattı
DAÜ-SEN’den çağrı
DAÜ-SEN’den çağrı
Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Thalassemia Sağlık Merkezi Yenileme Projesi'ni tamamladı
Mağusa Mesarya Lions Kulübü, Thalassemia Sağlık Merkezi Yenileme Projesi'ni tamamladı
DP ağır yaralı!..
DP ağır yaralı!..
Slow Food Salamis : "Kanseri yüzde 50 önleyebiliriz"
Slow Food Salamis : "Kanseri yüzde 50 önleyebiliriz"
ZMO: "Yerel tarımsal ürünler ve buna bağlı gıda üretiminin önemi her geçen gün artıyor"
ZMO: "Yerel tarımsal ürünler ve buna bağlı gıda üretiminin önemi her geçen gün artıyor"
Kamusen 2. tur öncesi Cumhurbaşkanı adaylarına başarı diledi
Kamusen 2. tur öncesi Cumhurbaşkanı adaylarına başarı diledi
KITOB: "Toplumunun sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphemiz yok"
KITOB: "Toplumunun sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphemiz yok"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim