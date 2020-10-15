600 Bin TL’lik çekiliş ‘çıkana kadar’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada heyecanla beklenen çekilişte 600 Bin TL’lik büyük ikramiye ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak gerçekleştiriliyor. 18 Ekim’in KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna denk gelmesinden ötürü, yapılacak olan çekilişin rutinin dışına çıkılarak saat 15:00’de BRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

15 Kasım’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel gecede toplam ikramiye 1.513.250 Bin TL olarak açıklandı.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.