6 kök Hintkeneviri yetiştirdi, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tuzla’da 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde evinin bahçesinde 3 kök, elbise dolabı içerisinde 3 kök olmak üzere toplam 6 kök Hintkeneviri bitkisi yetiştiren ve yine evinde 390 miligram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sanık Zulmet Türkoğlu hakkındaki karar bugünMağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri ziraatı” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından suçlu bulunan sanık Türkoğlu, 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.