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56 trafik kazasında 23 kişi yaralandı

Polis, 18-24 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 56 trafik kazasında 23 kişinin yaralandığını bildirdi. 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:56
56 trafik kazasında 23 kişi yaralandı
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Polis, 18-24 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen 56 trafik kazasında 23 kişinin yaralandığını bildirdi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu kazalardan 16’sı yaralanmayla, 40’ı da hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 23 kişi yaralandı. 
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 17’si süratli araç kullanmaktan, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmaktan, 8’i kavşakta durmamaktan, 6’sı yakın takipten ve ikisi diğer etkenlerden dolayı oldu.
Toplam hasar miktarı 550 bin 350 TL olarak açıklanan kazaların 23’ü Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa ve Girne, 3’ü Güzelyurt ve 2’si İskele’de meydana geldi.

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 “TRAFİK SUÇLARI ARASINDA SÜRAT İLK SIRADA”
18-24 Mayıs tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam bin 810 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 150 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat 29; Tehlikeli Sürüş 11, Dikkatsiz Sürüş 18, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 4; S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak 4; Alkollü Araç Kullanmak 6; Seyir Halinde iken Cep Telofonuyla Konuşmak 25; Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 17; Trafik Işıklarına Uymamak 2; Muayenesiz Araç Kullanmak 2; Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 7; "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 1; Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak 2; 22 diğer trafik suçlar”
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 14:52
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