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44 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti

10 Haziran 2021 Perşembe 17:48
44 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti
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SAĞLIK CAMİASİ YASTA CUMALİ TAŞ ( 44) HAYATINI KAYNETTİ

Ergün YAHAT

Nergisli köyü sakini Gazimağusa Devlet Hastanesinde hemşirelik yapan Cumali Taş (44) bugün saat 14.00'de işten evine gittikten sonra bir anda aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi .

Ölümü başta ailesi ve tüm sağlık camiası yanında tüm sevenlerini yasa boğarken çalışma arkadaşları ölümüne isyan etti.

Hemşirelerin eksik personel yüzünden yoğun saatler altında çalışmasından dolayı haliyle yorgun düşmelerinden dolayı arkadaşlarını kaybettiklerini iddia ettiler.

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Son Güncelleme: 10.06.2021 18:17
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