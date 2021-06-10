44 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti

SAĞLIK CAMİASİ YASTA CUMALİ TAŞ ( 44) HAYATINI KAYNETTİ

Ergün YAHAT

Nergisli köyü sakini Gazimağusa Devlet Hastanesinde hemşirelik yapan Cumali Taş (44) bugün saat 14.00'de işten evine gittikten sonra bir anda aniden fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi .

Ölümü başta ailesi ve tüm sağlık camiası yanında tüm sevenlerini yasa boğarken çalışma arkadaşları ölümüne isyan etti.

Hemşirelerin eksik personel yüzünden yoğun saatler altında çalışmasından dolayı haliyle yorgun düşmelerinden dolayı arkadaşlarını kaybettiklerini iddia ettiler.