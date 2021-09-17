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44. dönem asteğmen ve çavuş celbi ant içti

17 Eylül 2021 Cuma 15:00
44. dönem asteğmen ve çavuş celbi ant içti

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKI KENDİ DEVLETİ, KURUMLARI VE KURUŞLULARIYLA MUTLAKA HAK ETTİĞİ TANINMA NOKTASINA ERİŞECEK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunu, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti, kurumları ve kuruşlularıyla mutlaka hak ettiği tanınma noktasına erişeceğini vurguladı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) bünyesinde silahaltına alınan 44/3'üncü dönem Asteğmen ve 44/4'üncü dönem çavuş celbi Gülseren Kışlası’nda düzenlenen törenle ant içti.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sancağın tanıtılmasının ardından ant içme töreni icra edildi.
Celp adına Asteğmen Berhan Celme’nin konuşmasının ardından Çavuş Avni Yusuf Çiftçioğlu günün anlam ve önemini belirten şiir okudu.
Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam eden törende başarılı personele ödülleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından verildi.
Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun konuşmaları ve tören geçişiyle son buldu. 
TATAR
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı ant içme töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde fevkalade önemli bir başarı öyküsü olduğunu kaydetti.
Tatar, GKK’nın disiplini, modern ve çağdaş düzenlemeleriyle ve Kolordunun da desteğiyle KKTC’nin teminatı ve güvenliği olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk halkının, Atatürk ve silah arkadaşlarını başarılarının verdiği güç ve ilham kaynağıyla EOKA’ya karşı büyük bir mücadele verdiğini anlatan Tatar, GKK’nın kuruluşunun önemine işaret etti.
Genç mücahitlerin bir vatan görevinde olduğunu dile getiren Tatar, “Bu bir şereftir, bu bir haysiyettir” dedi, önemli olanın KKTC’nin bekası olduğunu kaydetti.

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Tatar, Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunu, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti, kurumları kuruşlularıyla mutlaka hak ettiği tanınmaya erişeceğini vurguladı. 
Verilen toplumsal mücadeleye ve bu noktada Anavatan Türkiye’nin verdiği desteğine de işaret eden Tatar, “Türk ordusu her zaman yanımızda oldu” dedi.
Tatar, Türkiye’nin de desteğiyle Kıbrıs Türk halkının en iyi şekilde yönetildiğini ve geleceğe büyük bir özgüven ve umutla baktığını kaydetti. Yemin eden asteğmen ve çavuşların, GKK çatısı altında birbirlerine kenetlenmeleri ve dayanışması gerektiğini kaydeden Tatar “KKTC’nin gelişmesi için yapacağınız çalışmaları şimdiden kutluyorum” dedi. 
TOPALOĞLU
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ise konuşmasında KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesinin Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve egemen olarak yaşaması için vatan savunmasına katılan mücahitlerin ant içtiğini belirtti.
Asker Ocağına 5 hafta gibi kısa sürede uyum sağlayan askerlerin, büyükleri gibi kahraman bir mücahit olduklarını dile getiren Topaloğlu, ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğuna işaret etti.
Genç mücahitleri yetiştiren anne babalara, “Bizlere emanet ettiğiniz kıymetli evlatlarınız vatan savunması için şimdi karşınızda dimdik durmakta ve atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşımaktadırlar” şeklinde seslenen Topaloğlu, “Emin olabilirsiniz ki onlar artık bizim de evlatlarımız olmuştur” dedi.
Topaloğlu genç mücahitlere de seslenerek, “Ant kalben askerlik mesleğine bağlanmanın bir ifadesidir. Ant içmede namus sözü verdiniz” dedi, mücahitlere askerlik hizmetleri boyunca Atatürkçü düşünce sistemine bağlı, attığını vuran, her an muharebeye hazır, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, Kıbrıs Türkünün milli davasını benimsemiş dürüst askerler olmaları gerektiğini anlattı.
CELME
Celp adına konuşan Asteğmen Berhan Celme ise konuşmasında askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğuna vurgu yaptı.
“Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere 5 hafta önce birliğimize katıldık” diyen Celme, bu sürede kendilerine mücahit olmanın silah arkadaşlığının asker arkadaşlığının ne olduğunun öğretildiğini kaydetti.
Bugünden itibaren, zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman GKK’nın gelenek ve göreneklerine uyarak, milletin kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getireceklerini anlatan Celme, “Artık bayrak vatan ve sancağımızın nöbet sırası bizde” dedi.

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Son Güncelleme: 17.09.2021 15:15
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