Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ‘Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve maliyeti 105 Buçuk Milyon TL (11.6 Milyon Euro) olan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi kapsamında 3 bin 200 metrelik alanda çalışmalar sürerken, bugüne kadar 10 bin 400 metre boru döşemesi yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, %75’i tamamlanan projede, gelinen aşamada, Ortaköy bölgesinde yapılacak çalışmalar nedeni ile 40 gün boyunca farklı noktalarda kısmi yol kapamaları yapılacak.

LTB: “ÇALIŞMA BÖLGESİNDE GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI”



“İLK ETAP ÇALIŞMALARDA YOL KAPAMA 8 -10 OCAK TARİHLERİNDE”

LTB, 8 Ocak Cuma sabah 09.30’dan 10 Ocak Pazar sabah 11.00’e kadar Dr. Burhan Nalbantoğlu istikametinden Lefkoşa yönünde ilerleyen sürücülerin, Ortaköy trafik ışıklarına gelmeden Levent Kolej sonrasındaki birinci veya ikinci yoldan sola dönüp, arka yolları kullanarak Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi’ne veya Ortaköy ışıklarına ulaşıp ana caddeye çıkabileceklerini duyurdu.

LTB, yurttaşların çalışma süresi boyunca gerekli durumlarda ALO 185 çözüm hattına 24 saat ulaşabileceğini belirtirken, kazı süresi boyunca Lefkoşalılar ve tüm halka da anlayışı için şimdiden teşekkür etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi, proje kapsamında yapılacak diğer yol kapamalarına ilişkin bilgileri sürekli ve eksiksiz bir şekilde kamuoyu ile paylaşamaya devam edeceğini de belirtti.