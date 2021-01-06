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40 gün boyunca farklı noktalarda kısmi yol kapamaları yapılacak

Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde son aşamaya gelindi

06 Ocak 2021 Çarşamba 14:30
40 gün boyunca farklı noktalarda kısmi yol kapamaları yapılacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ‘Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde son aşamaya gelindiğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve maliyeti 105 Buçuk Milyon TL (11.6 Milyon Euro) olan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi kapsamında 3 bin 200 metrelik alanda çalışmalar sürerken, bugüne kadar 10 bin 400 metre boru döşemesi yapıldı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, %75’i tamamlanan projede, gelinen aşamada, Ortaköy bölgesinde yapılacak çalışmalar nedeni ile 40 gün boyunca farklı noktalarda kısmi yol kapamaları yapılacak.

LTB: “ÇALIŞMA BÖLGESİNDE GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI”

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Lefkoşa Türk Belediyesi, herkesin işine ve evine güvenle gidebilmesi için gerekli tüm önlem ve yönlendirmeleri eksiksiz bir şekilde aldığını, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. 

“İLK ETAP ÇALIŞMALARDA YOL KAPAMA 8 -10 OCAK TARİHLERİNDE”
LTB, 8 Ocak Cuma sabah 09.30’dan 10 Ocak Pazar sabah 11.00’e kadar Dr. Burhan Nalbantoğlu istikametinden Lefkoşa yönünde ilerleyen sürücülerin, Ortaköy trafik ışıklarına gelmeden Levent Kolej sonrasındaki birinci veya ikinci yoldan sola dönüp, arka yolları kullanarak Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi’ne veya Ortaköy ışıklarına ulaşıp ana caddeye çıkabileceklerini duyurdu.
LTB, yurttaşların çalışma süresi boyunca gerekli durumlarda ALO 185 çözüm hattına 24 saat ulaşabileceğini belirtirken, kazı süresi boyunca Lefkoşalılar ve tüm halka da anlayışı için şimdiden teşekkür etti.
Lefkoşa Türk Belediyesi, proje kapsamında yapılacak diğer yol kapamalarına ilişkin bilgileri sürekli ve eksiksiz bir şekilde kamuoyu ile paylaşamaya devam edeceğini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi
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