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40 çocuğun katıldığı “Çocuk Atölyesi”nde yapılan çalışmalar sergilendi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından Lefkoşa İzcilik Derneği işbirliğinde düzenlenen ve 7-12 yaş aralığındaki 40 çocuğun katıldığı “Çocuk Atölyesi”nde yapılan çalışmalar sergilendi. 

09 Ekim 2021 Cumartesi 13:30
40 çocuğun katıldığı “Çocuk Atölyesi”nde yapılan çalışmalar sergilendi

LTB’den verilen bilgiye göre, çocukların çevre bilincini kazanması, hayvan sevgisi ve el becerilerinin artırılmasının amaçlandığı atölyede, çocuklar mandala, kokulu taş boyama, takı ve uçurtma yaptı; sokak oyunları oynayarak, atık (geri dönüşüm) malzemelerden kuş yuvaları ile kedi evleri yarattı.
Etkinliğin ardından üretilen çalışmalar sergilendi ve yapılan kedi evleri uygun yerlere yerleştirilmesi için Lefkoşa Hayvan Barınağı’na verildi.
Etkinlikte LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa İzcilik Derneği, LTB Toplum Çalışmaları Şubesi ile LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi yetkilileri de hazır bulunarak, çocuklara “Sokak Hayvancıkları Dostu” belgelerini ve Belediye tarafından hazırlanan resimli hikaye kitabını hediye etti. 

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Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı ve Çocuk Atölyesi yöneticisi Bakiye Kürtoğlu da çocuklarla birlikte hazırladıkları “LTB Yeni Dünya” adlı çalışmayı Harmancı’ya takdim etti.


HARMANCI: “YAKINDA SURİÇİ’NDE YENİ ÇOCUK MERKEZİMİZ HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK”
Harmancı, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların özgüvenlerinin artırılması, hep birlikte çalışma yeteneklerinin gelişmesi, sosyalleşmeleri, geri dönüşüm malzemelerinden kuş ve kedi yuvaları yaparak hayvan sevgisi ve çevre bilinci kazanmalarının değerli olduğunu söyledi ve belediyenin çok yakında hizmete açacağı Surlariçi’ndeki Çocuk Merkezi’nde farklı atölyeler de dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetler yapacaklarını bildirdi.
 

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Son Güncelleme: 09.10.2021 13:44
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