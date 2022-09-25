3 zeytin ağacı ve 4 alıç ağacı cayır cayır yandı

24.09.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Göçeri’de Keçili Mevkiindeki arazi içerisinde, M.G.(E-47) ve H.G.(E-43), yetkili makamlardan izin almaksızın temizlik maksadıyla yakmış oldukları ateşin kontrolden çıkması sonucu Yusuf GAGARİ’ye ait 2 dönümlük tarla içeriisndeki kuru otlar ile arazi içerisinde bulunan 3 adet zeytin ağacı, 4 adet alıç ağacı tamamen, 1 zeytin ve 3 alıç ağacı ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.