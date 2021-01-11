3 sendikadan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili ortak açıklama

Boğaziçi Üniversitesi’nin günümüze kalitesini, derecelendirmelerdeki en üst seviyesini ve saygınlığını koruyarak geldiği ifade edilen açıklamada, bunun temel nedenlerinden birinin de yöneticilerini kendisinin seçme imkânına sahip olması olduğu belirtildi.

“Akademisyenleri ve iradelerini yok sayarak bir üniversitenin kalitesini koruması veya çağdaş, demokratik yapısını sürdürmesi mümkün değildir. Saygın tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler, ilkeler üniversitelerin kendi kendini yönetmesinin akademik özgürlüğün temeli olduğuna dayanmaktadır” denilen açıklamada, akademik özgürlük yoksa bilimin de olamayacağı ifade edildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi: “Kıbrıslı Türk eğitim emekçileri olarak demokrasiyi ve üniversitenin özerkliğini yok sayan rektör atamasını kınar, bu dayatma karşısında sessiz kalmayıp baskılara direnen, protesto eylemleri ile mücadele eden öğrenci ve öğretim görevlilerini selamlarız. Polisin üniversite kapısına kelepçe vurması, öğrencilere orantısız güç kullanması, bazı öğrencileri göz altına alması bir hukuk devletinde yaşanmaması gereken olaylardır…”