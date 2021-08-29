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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu taburcu oldu

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesi’nden taburcu oldu.

29 Ağustos 2021 Pazar 15:00
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu taburcu oldu

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesi’nden taburcu oldu.
23 Ağustos’ta baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayetleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Derviş Eroğlu, nöroloji, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca yürütülen 6 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. 
YDÜ Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk üç gün tedavisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde yürütülen Derviş Eroğlu, perşembe günü yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmıştı. 

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"Yürüttüğümüz tedavinin ardından bütün fonksiyonları normale dönen Sayın Cumhurbaşkanımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diyen Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen açıklamasında, “Yapılan ilk tetkiklerde beyin zarını etkileyen bir viral enfesiyondan şüphe ederek tedavi sürecine de bu doğrultuda devam ettik” ifadesini kullandı. 
Prof. Dr. Yenen, “Tedaviye başlamamızın 17’inci saatinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu’nun bütün bilişsel fonksiyonları normale döndü. Tedavi süreci boyunca Dr. Eroğlu’nun bilinci açıktı ve hiç bir tıbbi destek cihazına bağlanmasına gerek görülmedi” açıklamasını yaptı. 
 

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Son Güncelleme: 29.08.2021 19:48
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