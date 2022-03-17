banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Beyan süresi uzatıldı!
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir...
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni...
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
Kabine ‘şimdilik’ tamam!
banner405

2‘si Girne, 1’i de Gaziveren’de 3 yangın meydana geldi

KKTC’de dün 2’si Girne, 1’i de Gaziveren’de olmak üzere 3 yangın meydana geldi.

17 Mart 2022 Perşembe 15:00
2‘si Girne, 1’i de Gaziveren’de 3 yangın meydana geldi

Polis açıklamasına göre, saat 08:20 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinin depo bölümünde faal durumdaki araç yıkama makinesinin kısa devre yapması sonucunda bir yangın meydana geldi. 

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda bir adet araç yıkama makinesi, elektrik sayacı, alüminyum merdiven, 40 adet araç cam sileceği ve 4 metre karelik tavan kaplaması yanarak zarar gördü.

banner341
Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerindeki bir işletmeye ait jeneratörün ise saat 15:00’de kısa devre yapması sonucunda çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda  bir adet 10 KW’lık jeneratör ve iki adet klima dış ünitesi tamamen yandı.

Gaziveren’de saat 14:00 sıralarında, Afrodit sitesinde bulunan Gürsel Alan’a ait ikametgahta  klimanın iç ünitesinde oluşan kısa devre sonucunda meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda ise bir adet klima iç ünitesi ve çek-yat koltuk tamamen yandı; 20 metre karelik alan ise çıkan dumandan islendi.

Yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2022 15:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Sivil Savunma'dan anlamlı ziyaret...
Meclis heyeti AKPA Genel Kurulu’na katıldı
Meclis heyeti AKPA Genel Kurulu’na katıldı
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Ekilen/dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresi son kez uzatıldı
Tatar: Siz bana Falyalı’yı soramazsınız”
Tatar: Siz bana Falyalı’yı soramazsınız”
‘‘Sessizliğin Sesi Olur Musun?’’ projesi Lapta Huzurevi’nde hayat bulacak
‘‘Sessizliğin Sesi Olur Musun?’’ projesi Lapta Huzurevi’nde hayat bulacak
Girne’de kitap tanıtımı…
Girne’de kitap tanıtımı…
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
TMT Mücahitler Derneği: “Büyük bir gururla anıyor ve kutluyoruz”
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!
Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atama!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim