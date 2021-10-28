29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, Kıbrıs Türk Halkı’na büyük güç verirken, geleceğe ümitle bakmasını sağlamaktadır. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk Milleti’nin, birlik ve beraberlik içinde olması, daha güzel yarınlar için son derece önemlidir. Bu vesileyle, Büyük Önder Atɑtürk, silɑh ɑrkɑdɑşlɑrı ile aziz şehitleri rɑhmet ve minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkının, güvencesi ve gururu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yılmaz Bora,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Bora mesajında, “Kurtuluş Savaşı sonucunda 29 Ekim 1923’de bağımsız, modern ve Laik Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki saygın yerini almıştır. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Sonsuza Kadar Yaşayacaktır’. Kıbrıs Türk halkı da her zaman Anavatan’ın izinden yürümüş ve benzer bir direnişle özgürlüğüne ve egemenliğine kavuşmuştur” dedi.

Bora şunları kaydetti: “Bugün içte ve dışta Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne göz dikenler vardır. Ancak bunlar emellerine kavuşamayacaklardır. Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan böyle de kararlılıkla Cumhuriyetlerimize sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır.”