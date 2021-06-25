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25 Haziran 2021 Cuma gündemi
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
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25 Haziran 2021 Cuma gündemi

09.00-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, Gazimağusa’da inşa edilecek “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu”nun temel atma töreni, Başbakan Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek. (Yer: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı - Northernland Premier binası arkası - Gazimağusa)

25 Haziran 2021 Cuma 07:00
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
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09.00-Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, Gazimağusa’da inşa edilecek “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu”nun temel atma töreni, Başbakan Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilecek. (Yer: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı - Northernland Premier binası arkası - Gazimağusa)

12.20- Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Brüksel’de görüşecek.

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Son Güncelleme: 24.06.2021 22:12
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