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23 yaşındaki kadın kayıp…

09 Eylül 2022 Cuma 15:15
23 yaşındaki kadın kayıp…

23 yaşındaki kadın kayıp…

Polis Basın Bülteni’ne göre Lefkoşa’da sakin Rowan Aly Mohamed Aly Zaley HASSAN (K-23) 6 Eylül’den bu yan kayıp. Bahse konu şahsın arandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Uyuşturucu tutuklamaları

Gazimağusa’da dün G.T’nin (E-34) kaldığı ikametgaha, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin arama yapmak üzere geldiğini fark etmesi üzerine, saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitkiyi söküp pencereden dışarı attığı tespit edildi. Akabinde, söz konusu ikametgahta yapılan aramada, kurumaya bırakılmış yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki yaprakları bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Yine dün Gazimağusa’da, S.Ö’nün (E-39) kalmakta ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, toplam üç kök hintkeneviri türü uyuşturucu içerdiğine inanılan bitki bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutukland

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Son Güncelleme: 09.09.2022 16:00
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