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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın kutlanacak

Kutlamalar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla başlayacak.

22 Nisan 2021 Perşembe 09:00
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın kutlanacak
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yarın kutlanacak.

Kutlamalar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun saat 08.00’de BRT’den yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla başlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle dar kapsamda yapılacak; ilçelerde ve bucaklarda Atatürk anıtlarına çelenk konulacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

AMCAOĞLU’NDAN “23 NİSAN COŞKUSUNA ORTAK OLUN" ÇAĞRISI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 23 Nisan ve TBMM’nin açılışının 101’inci yıl coşkusuna ortak olmaları için öğrencilere, ailelere ve vatandaşlara çağrı yaparak, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayraklarının balkonlara asılmasını, İstiklal Marşı’nın birlikte söylenmesini istedi.

TÖRENLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, ilçelerde ve bucaklarda törenler yapılacak.

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Buna göre, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Güzelyurt Atatürk Anıtı, Lefke Atatürk Anıtı önündeki törenler saat 09.00’da; Girne’de Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.40’ta; İskele Atatürk Anıtı önündeki tören saat 10.00’da yapılacak. Geçitkale ve Akdoğan Atatürk anıtları önündeki törenler de saat 09.00’da başlayacak.

Törenlerde, protokol sırasına göre çelenkler anıtlara sunulacak,  saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Kaymakamlıklardan törenle ilgili yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle törenlere az temsilciyle katılım olması, törene geleceklerin maske ve mesafe kurallarına uyması gerektiği de hatırlatıldı.

CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE EĞİTİM BAKANI, ÇOCUKLARLA BRT EKRANLARINDA BİRARAYA GELECEK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, çocuklarla BRT ekranlarında bir araya gelecek. Online bağlantılarla yapılacak “Manşet + Programı” saat 10. 00’da başlayacak.

İSKELE’DE TEMEL ATMA TÖRENİ VAR

“Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele”nin temeli de yarın atılacak. Şehit İlker Karter İlkokulu karşısında gerçekleştirilecek saat 14.00’teki temel atma törenine Eğitim Bakanı Amcaoğlu da katılacak.

Söz konusu ilkokul, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde inşa edilecek ilkokullardan ikincisi olacak.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 09:38
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
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