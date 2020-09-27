22 gündür karantinada olan Arıklı: "Tek çare beklemek"

“HİÇBİR ŞEY YAPMADAN, ELİ KOLU BAĞLI DURMAK BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR AMA TEK ÇARE BEKLEMEK”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, COVİD-19 testlerinin düşük de olsa sürekli pozitif çıktığını açıkladı.

Arıklı, “Hiçbir şey yapmadan, eli kolu bağlı durmak beni çok rahatsız ediyor ama tek çare beklemek” dedi.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 gündür karantinada olduğunu, bu günlerin 15’ini otelde, 7’sini de evde geçirdiğini belirtti.



Eşinin ve çocuklarının testlerinin negatif çıktığını da anımsatan Arıklı, özetle şunları kaydetti:“Son 11 gündür bana herhangi bir ilaç verilmiyor. Bu süre içerisinde hiçbir semptom yaşamadım ama bana yapılan bütün testler, düşük de olsa sürekli pozitif çıkıyor. Aday olmasam ve dışarda ciddi bir seçim kampanyası olmasa, karantinada kalmak umurumda bile olmayacak. Rahatım yerinde çünkü. Ama burada hiçbir şey yapmadan, eli kolu bağlı durmak beni çok rahatsız ediyor... Tek çare beklemek. ‘Allah sabredenlerle birliktedir’ diyor ve sabrediyorum...”