2015 yılından beri kaçaklar...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal 4 - 5 Ekim tarihleri arasında saat 21.00 - 01.00 saatleri arasında Lefkoşa genelinde gerçekleştirilen muhaceret kontrolünde ülkede 2015 yılından itibaren kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Shahbaz Ahmed, Muhammed Usman Al ve Dost Muhammed'in ülkemizde 2015 yılından itibaren kaçak olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlıların ülkede kaçak olarak kaldıkları süre içinde ne yaptıklarının araştırılacağını ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılması maksadı ile ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.