2015 yılından beri kaçaklar...

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
05 Ekim 2019 Cumartesi 12:27
Lefkoşa'da gerçekleştirilen muhaceret kontrolünde ülkede kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Shahbaz Ahme, Muhammed Usman Al ve Dost Muhammed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.