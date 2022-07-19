20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Mersin’de De Törenlerle Kutlanacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl dönümü nedeniyle yarın Mersin’de iki ayrı tören düzenlenecek.

Mersin Konsolosluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 09.30’da Mersin Cumhuriyet Alanı’nda, saat 16.00’da ise Silifke’deki Kıbrıs Barış Harekâtı Şehitleri Hatıra Ormanı’nda tören düzenlenecek.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin etkinlikler kapsamında Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Bilge Tatver ve Başkonsolosluk görevlileri ile birlikte bugün Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ziyarette bulunacağı bildirildi.

Başkonsolos Mendeli ve heyetinin bugün öğleden sonra ise sırasıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanlığı, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanlığı ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi’ni ziyaret edeceği kaydedildi.

Mersin Cumhuriyet Alanı’nda yarın yapılacak törenin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından protokol üyeleri ile Kıbrıs Türk Mücahitleri, Mersin Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği ile Polis şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerine öğlen yemeği verileceği belirtildi.

Yarın saat 16.00’da Silifke’deki Kıbrıs Barış Harekâtı Şehitleri Hatıra Ormanı’nda yapılacak törenin ardından etkinlik programının sona ereceği ifade edildi.