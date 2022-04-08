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2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
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2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...

08 Nisan 2022 Cuma 14:45
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZERL HABERİ – Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde le
yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından zanlı 3
Fortuna Tafadzwa Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis,
06.04.2022 tarihinde saat 02:40’da Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Zanlı-1
Edit Chıpımbıro (K-28) ve Zanlı-2 Tafadzwa Nicola Mutsago’nun (K-31,Zimbave)’nin
valizlerinde yapılan aramada Zanlı-1 Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası
içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo
ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare
olarak alınıp Zanlı-1 ve Zanlı-2 tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı 2’in gönüllü ifade verip,

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uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında zanlı 3 Fortuna Tafadzwa Tutayı’nın istemi
üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti.
Polis, zanlı 3’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme
makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı. Polis, ayrıca zanlı 2 ile 3’ün telefon
yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl
geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini ayrıca zanlı 3’ün zanlı 2’ye kalacağı oteli
ayarladığını belirtti.
Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, tahkikatın devam ettiğini
söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen
yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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