2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZERL HABERİ – Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde le

yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından zanlı 3

Fortuna Tafadzwa Tutayı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis,

06.04.2022 tarihinde saat 02:40’da Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Zanlı-1

Edit Chıpımbıro (K-28) ve Zanlı-2 Tafadzwa Nicola Mutsago’nun (K-31,Zimbave)’nin

valizlerinde yapılan aramada Zanlı-1 Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası

içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo

ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare

olarak alınıp Zanlı-1 ve Zanlı-2 tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı 2’in gönüllü ifade verip,



üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlı 3’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme

makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı. Polis, ayrıca zanlı 2 ile 3’ün telefon

yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl

geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini ayrıca zanlı 3’ün zanlı 2’ye kalacağı oteli

ayarladığını belirtti.

Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, tahkikatın devam ettiğini

söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen

yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.