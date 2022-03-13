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2 araç uçurumdan yuvarlandı

Kar yağışı ve buzlanan yollar nedeniyle 2 araç Selvilitepe’de uçurumdan yuvarlandı.

13 Mart 2022 Pazar 17:22
2 araç uçurumdan yuvarlandı

Ülkede etkili olan kar, bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün meydana gelen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, Selvilitepe - Kozan yolu üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Hüseyin Sağol yönetimindeki LZ 924 plakalı araç kontrolden çıkarak yolundan çıkıp çam ağacına çarptı.

Yine aynı güzergah üzerinde Kozan istikametine doğru seyreden Savaş Bakay, yönetimindeki FR 393 plakalı araç da kontrolden çıkarak yolun solundan çıkıp takla attı.

Her iki kazada da yaralanan olmadı. Kazalara ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 13.03.2022 17:35
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