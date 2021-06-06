18’inci Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, konserlerine devam ediyor

Bellapais Manastırı’nda yarın akşam yer alacak konserde, KKTC CSO sanatçılarının oluşturdukları oda müziği topluluklarından Yaylı Çalgılar Üçlüsü (Miray Çakır, keman - Sinem Sadrazam, viyola - Püren Eda Gözer, çello) Jean Sibelius String Trio’dan lento” bölümünü, Nefesli Çalgılar Beşlisi (Gizem Meriç Kılıç, flüt – Eylül Can Akdağ, obua – Oya Berrak Karabey, klarinet – Eylül Kayahan, fagot – Ezgi Gizem Kıdır, korno) Jacques Ibert Wind Quintet ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (Nihat Ağdaç, keman – Vassilena Mileva, keman – Yağmur Cemgünal, viyola – Pınar Duruk Bayraktar, çello) Philip Glass String Quartet No.3 “Mishima” ve George Handel Passacaglia eserlerini seslendirecek.

Kovid–19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda izleyicinin alınacağı konserler için biletler, 50 TL’den Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve Konser girişinden sağlanacak. Biletler online olarak da biletfest.com adresinden temin edilebiliyor. Ayrıntılı bilgiye 0542 852 2385/0548 870 0593 telefonlarından ulaşılabiliniyor



Festivalde, 9 Haziran Çarşamba akşamı ise İlias Abdullin ve İrade Melikova keman-piyano resitali ile müzikseverlerle buluşacak.

