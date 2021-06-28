17'si yerel 26 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.597 olup, 17'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 27 kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır. 7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Kumsal-1/ Değirmenlik-1/ Kızılbaş-2 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2

Girne

Girne Merkez- 4 / Lapta-2 / Alsancak-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Maraş-1

İskele

Aygün-1

28 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.597 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 Yerel Vaka Sayısı: 17 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.453.900 Toplam Vaka Sayısı: 8022 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7645 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 342 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 305 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5377 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 407 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 563 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3201 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.228