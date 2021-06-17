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17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

17 Haziran 2021 Perşembe 18:53
17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
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"Toplam 9640 test yapıldı, 27'si  yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 26 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9640  olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 26  kişi taburcu edilmiştir. 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 27 kişi ise yerel vakadır. 4 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Haspolat-1 / Metehan-2/ Minareliköy-1

Girne

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Girne Merkez- 12 / Yukarı Girne-2 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Kaleiçi-1/ Sakarya-1 İskele Makenzi -3 /

İskele

Merkez-1

17 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9640 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: Yerel Vaka Sayısı: 27   İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26 Bugün Kaybedilen Hasta:   Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.361.223  Toplam Vaka Sayısı: 7695  İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7374  Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 287    Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22     Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 248  Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 221 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2885 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.333

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