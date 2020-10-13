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10 Ayda 5 gönüllü hastalara umut oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı, 2020 yılı Ocak ayından bu yana geçtiğimiz yıllarda donör arşivine kayıt olmuş 5 gönüllü bağışçının, uyum gösterdikleri hastaları için kök hücre bağışı yaptığını duyurdu.

13 Ekim 2020 Salı 10:43
10 Ayda 5 gönüllü hastalara umut oldu
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Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler alındığı hatırlatılarak, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde ülkedeki, genelde ise Dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu bağlamda 2000 yılından bugüne kadar 70 Kıbrıslı Türk Donörün, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaptığına işaret edilen açıklamada, 2020 yılı Ocak ayından bu yana ise geçtiğimiz yıllarda donör arşivine kayıt olmuş 5 gönüllü bağışçının, uyum gösterdikleri hastaları için kök hücre bağışı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Tamamen gönüllülük esasını benimseyerek, hiç tanımadıkları birilerine kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlamalarını sağlayan süper kahramanlarımız Bahattin Kızıl, Erem Kızıltan, Uğur Kaygısız ve Taner Karabulut hastalarının ve ailelerinin yüzlerinde kocaman bir gülümsemeye sebep olmuştur.

Ayrıca 2019 yılında kök hücre bağışı yapmış olan Donör Hasan Çolakoğlu ise, 2020 Ocak ayında, hastasının bağışıklık sistemini güçlendirmek adına lenfosit bağışında bulunmuştur.

İlk öğrendikleri andan itibaren hiç tereddüt etmeden, işlem için gönüllü olan donörler işlemin kimseyi korkutmaması gerektiğini ve ihtiyacı olan bir hastanın sağlığına kavuşmasını sağlamanın kelimelerle anlatılamayacak bir duygu olduğunu vurgulamışlardır.”

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp, tamamen gönüllük esasıyla yaptıkları hücre bağışıyla büyük bir farkındalık örneği gösteren tüm donörlere vakfın sloganı olan “Kanseri Yaşamadan Sorumluluk Hissedebilmek Erdemdir” zihniyetini benimsedikleri için teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 13.10.2020 11:07
Anahtar Kelimeler:
Kök Hücre BağışıKemal Saraçoğlu Vakfı
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