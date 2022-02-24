1 kişi hayatını kaybetti

Pozitif vakaların 229’u Lefkoşa’dan, 139’u Girne’den, 106’sı Gazimağusa’dan, 29’u Güzelyurt’tan, 10’u İskele’den ve 9’u da Lefke Bölgesi'nden.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 24 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 522
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061
Toplam Vaka Sayısı: 66.672
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı: 4024
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1233
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3231
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130539