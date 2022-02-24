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1 kişi hayatını kaybetti
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1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 bin 876 Covid-19 testi yapıldığını, 522 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin vefat ettiğini ve 212 kişinin de taburcu olduğunu açıkladı.

24 Şubat 2022 Perşembe 19:30
1 kişi hayatını kaybetti

Pozitif vakaların 229’u Lefkoşa’dan, 139’u Girne’den, 106’sı Gazimağusa’dan, 29’u Güzelyurt’tan, 10’u İskele’den ve 9’u da Lefke Bölgesi'nden.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 24 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 522          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061

Toplam Vaka Sayısı: 66.672       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410           

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4074     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4024  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1233    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3231      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130539  

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Son Güncelleme: 24.02.2022 22:00
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