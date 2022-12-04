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1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki konuma ürünü

04 Aralık 2022 Pazar 22:53
1 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki konuma ürünü

Tarım Dairesi 25 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 24 numunede 23 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  1  ürüne rastlandı.

Kazım Altuncuoğluna ait Armut S.M’de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerde ise, 17 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlanıldı. Gazimağusa sakinlerinden Osman Pazar’a ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

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