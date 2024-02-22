Ülkenin çeşitli bölgelerinde gün içinde meydana gelen üç trafik kazasında yaralanan olmadı. Sabah saatlerinde çarpışan iki araç sürücüsü ise alkol oldukları tespit edilerek tutuklandı.

Metehan-Alayköy çevre yolundaki kazada 280 mlgr alkol tesiri altındaki Ahmet Şahin (E-51), UT 700 plakalı araç ile Genç Yapı çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp tarla içerisinde durdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu yaralanan olmadı, soruşturma devam ediyor.

- Girne’deki kazada iki sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi

Girne Beşparmaklar Caddesi’nde bugün saat 03.15'te meydana gelen kazada, çarpışan araçların sürücülerinin 300 mlgr’dan fazla alkol tesiri altında olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kaza, 337 mlgr alkol tesiri altında olan 62 yaşındaki Alev Develioğlu’nun MB 816 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu meydana geldi.

Develioğlu, o esnada karşı istikamette 326 mlgr alkol tesiri altında, UH 677 plakalı araç ile seyreden 29 yaşındaki Mustafa Karabakan ile çarpıştı.

Yaralanan olmayan kazada, her iki sürücü de tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Erülkü Süpermarket önündeki kazada kamyonet salon araç üzerine devrildi, yaralanan olmadı

Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunda bugün saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada ise, kamyonet salon aracın üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, 36 yaşındaki Gürhan Kafkasoğlu’nun TNE 686 plakalı salon aracı soldan birinci şeritte süratli bir şekilde Gazimağusa’ya doğru kullandığı sırada, Erülkü Süpermarket önüne geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 39 yaşındaki Halit Sayar’ın yönetimindeki HA 698 plakalı kamyonetin sağ arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kazada, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, yol ortasındaki beton bariyerlere çarparak, sağ yan kısmı ile TNE 686 plakalı aracın ön kısmı üzerine devrildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

- Trafik denetimlerinde dört sürücü tutuklandı, 36 araç trafikten men edildi

Öte yandan ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 1648 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde, 248’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 107’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde ayrıca dört sürücü tutuklanırken, 36 araç trafikten men edildi.