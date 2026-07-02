İskele'de gümrüğe beyan edilmemiş 22 elektronik sigara, 2 likit ve 2 likit kartuşu ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir kişi tutuklanırken, Lefkoşa'da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili de iki zanlı gözaltına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İskele'de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince dün saat 13.30 sıralarında şüpheli görülen Y.T.S.'nin (E-22) aracında ve kaldığı ikametgahta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 22 elektronik sigara, 2 likit ve 2 likit kartuşu ele geçirildi. Söz konusu ürünler emare olarak alınırken, Y.T.S. tutuklandı.

- Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa'da dün saat 19.30 sıralarında bir süpermarkette satışa sunulan çeşitli gıda ürünlerini çaldığı tespit edilen H.A. (K-55), yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ayrıca, 21 Haziran'da Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir otobüs şirketinin ofisinde, bir kişiye ait çanta ile çanta içerisinde bulunan 1 bin 300 TL nakit para ve iki cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak belirlenen N.T.L. (K-55) de tutuklandı.

Polis, her üç olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.