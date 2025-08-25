ABD merkezli Forbes dergisinin haberine göre, ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in yapay zeka sohbet robotu Grok ile kullanıcılar arasındaki 370 binden fazla sohbet Google tarafından dizine eklendi ve erişime açıldı.

TRT Haber’in aktardığına göre kullanıcıların bir kerelik bağlantılar üzerinden paylaştığı oturumlar, arama sonuçlarında göründü.

Sohbetlerde şifreler, sağlık bilgileri, ilişki sorunları ve hatta uyuşturucu ya da şiddet içerikli konuşmaların bulunduğu belirtildi.

Grok, paylaşımların anonimleştirildiğini savunsa da, oturumlarda kişisel bilgilerin çoğunlukla kimlik belirlemeye yetecek ayrıntılar içerdiği tespit edildi.

Uzmanlar, yapay zeka sohbetlerinin güvenli bir “günlük” ya da rol yapma alanı olmadığını, kişisel verilerin kolayca açığa çıkabileceğini vurguluyor.

Grok’un sohbet paylaşım sistemi, ne erişim kısıtlamaları ne de süre sınırı içeriyor.

Bir kez çevrimiçi yayımlanan konuşmalar, manuel olarak kaldırılmadıkça arama motorlarında kalıyor. Bu durum, platforma duyulan güveni ciddi şekilde zedeledi.

-Kullanıcıların alabileceği önlemler

Teknoloji sitelerine göre kullanıcıların alabileceği önlemler şöyle sıralandı:

“Sohbetlerinizi paylaşma butonunu kullanmayın.

Daha önce paylaştığınız bağlantıları Google’ın içerik kaldırma aracı üzerinden silme talebinde bulunun.

X platformundaki gizlilik ayarlarını gözden geçirerek verilerinizin yapay zekâ eğitiminde kullanılmasını sınırlayın.”