Canlı kurtarılan 2 ve Güney’de yaşayan bir Suriyeli, 7 cesetten 3’ünün kimliğini teşhis etti

Greko Burnu açıklarında batan düzensiz göçmen gemisindeki kayıp kişileri arama çalışmalarının dün sonlandırıldığı, denizden canlı kurtarılan 2 ve Güney’de yaşayan bir Suriyelinin, aynı gün denizden çıkarılan 7 ölüden 3’ünün kimliğini teşhis ettiği bildirildi.

Greko Burnu açıklarında içerisinde 20-22 Suriyelinin bulunduğu teknenin 17 Mart’ta battığı ve sadece 2 kişinin sağ kurtarıldığı haberlerinin ardından BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rum yönetimini daha önce üç düzensiz göçmen teknesini zorla geri itmekle (pushback) suçlamış, 17 Mart’ta batan tekne hakkında da henüz araştırılmakta olan farklı şeyler söylendiğini açıklamıştı. Bazı yayın organlarının ve Rum halkının sosyal medya hesaplarından Rum yönetimini geri itme yapmakla suçlaması Rum İçişleri ve Savunma bakanlarını yalanlama açıklaması yapmak zorunda bırakmıştı.

Fileleftheros dün yapılan kimlik tespitleriyle konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu yazdı ve edindiği bilgilere dayanarak canlı kurtarılan Suriyelilerden birinin, kendisiyle aynı gün aynı bölgede bulunan iki cesedi teşhis ederek bunların, tekneyi kullanan kişiler olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre canlı kurtarılan ve hastanedeki tedavileri tamamlanarak dün taburcu edilen iki Suriyeli, tekne kullanıcılarının deneyimsiz ve bilgisiz olduğunu, tekneyi doğru kullanamadıklarından gelen ilk dalga ile alabora olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir Suriyeli ise üçüncü cesedin, Lübnan’dan deniz yolu ile Güney Kıbrıs’a gitmesini beklediği bir akrabasına ait olduğunu söyledi.

Bu ifadelerden sonra söz konusu teknenin “yola çıktıktan 8-10 saat sonra, Rum yönetiminin veya teknelerinin herhangi bir müdahalesi olmadan battığının netleştiğini” yazan gazete, buna rağmen teknenin denize açılma yeri ve tarihi konusunda farklı ifadeler verildiği için (canlı kurtarılan Suriyelilerden biri kişi 8 veya 9 Mart, diğeri 13 Mart’ta Tartus’tan, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Suriyeli ise Lübnan’dan 14 Mart’ta yola çıktığını söyledi) bir mi yoksa iki tekne mi söz konusu olduğu araştırmasının sürdüğünü kaydetti.

Habere göre, Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, ihbar üzerine 16 Mart Pazar gecesi söz konusu tekne için “arama yaptığı ancak hiçbir şey bulamadığı, ancak 17 Mart Pazartesi günü denizden iki canlı ve 7 ölü çıkardıktan sonra sürdürdüğü aramalarına dün itibarıyla son verdiğini açıkladı.