Güney Kıbrıs, Girit ve İsrail arasında kablo ile elektrik bağlantısı kurulması projesi (Great Sea Interconnector -GSI) yüklenicisi Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Otoritesi ADİME ile Abu Dabi devlet fonu TAQA, Rum Enerji Bakanlığı ve AB Enerji Müdürlüğü arasında telekonferans gerçekleştirildi.

Haravgi’nin ADİME’nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gerçekleşen telekonferansta GSI fonuna katılım düzenleme çerçevesi masaya yatırıldı.

Güney Kıbrıs’ın projeye sermaye ortağı olarak katılmaya ikna etmeye çalışan ADIME, GSI’nin Güney Kıbrıs’ın elektrik enerjisi izolasyonunu kesin ve sürdürülebilir şekilde ortadan kaldıracağını, projenin hayata geçirilmesi yönünde önemli adımlar atılmakta olduğunu belirtti.

Projenin inşaat aşamasıyla ilgili olarak, Deniz Araştırmaları Lisans Komitesi’nin, kablo döşeme işinin yüklenicisi Nexans’a, deniz dibi araştırmalarına başlaması için yeşil ışık yaktığı de belirtildi.

Öte yandan Fileleftheros ADIME tarafından dün yapılan açıklamada, Rum elektrik enerjisi üretici ve sağlayıcılarının Great Sea Interconnector bağlantısının tüketiciye yapacağı etkilere dair endişelerine dolaylı cevap verildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada GSI bağlantısının hayata geçirilmesiyle tüketicilerin yılda 5 bin kw tüketim için 400 euro daha az ödeyeceği belirtildi.