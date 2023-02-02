Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed'in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.

ONS ALTIN YÜKSELDİ, GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.

Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya kadar çıktı.

Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya kadar çıktı.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

Gram altın 1181 lira

Çeyrek altın 1937 lira

Yarım altın 3874 lira

Cumhuriyet altını 7723 lira

Gremse altın 19263 liradan el değiştiriyor.

ALTIN TÜRÜSatışDeğişimSaat

ALTIN(GRAM)1.180,99-0.02 %09:45

ALTIN(ONS) $1.952,30-0.02 %09:45

Altın ($/kg)61.830,000.42 %17:03

Altın (Euro/kg)56.680,57-0.07 %17:10

Cumhuriyet Altın7.926,230.34 %17:06

Altın(ÇEYREK)1.926,640.34 %17:06

Reşat Altın8.166,060.34 %17:06

Kulplu Reşat Altın8.149,690.34 %17:06

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.