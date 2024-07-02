Google, reklamverenlerin dijital olarak değiştirilmiş içerik kullanan seçim reklamlarını açıklamasını zorunlu hale getirecek.

Google, "sentetik içerik" için açıklama gerekliliklerine ilişkin politikalarında bu ay güncellemeye gideceğini duyurdu.

Buna göre, reklamverenlerin sentetik veya dijital olarak değiştirilmiş içerik barındıran seçim reklamlarını açıklamaları ve kampanya ayarlarındaki onay kutusunu işaretlemeleri gerekecek.

Google, bazı belirli formatlara yönelik onay kutusuna dayalı bir reklam içi açıklama oluşturacak, diğer formatlar için de reklamverenler açıklama sağlamaktan sorumlu olacak.

Açıklamanın açık ve belirgin olması ve kullanıcılar tarafından fark edilme olasılığı yüksek bir yere yerleştirilmesi gerekecek.

Reklamın içeriğine bağlı olarak açıklamada, "Değiştirilmiş veya sentetik içerik", "Bu ses bilgisayar tarafından oluşturulmuştur.", "Bu görüntü gerçek olayları tasvir etmemektedir." ve "Bu video içeriği sentetik olarak oluşturulmuştur." gibi ifadeler kullanılabilecek.