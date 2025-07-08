Gönyeli belediye bulvarında SE 802 plakalı araçla seyreden Elvis Soala Ngiangia'nın, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halindeki bir araca çarpması sonucunda yaşanan zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.

Polisin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Trafik Kazası

"08.07.2025 tarihinde, saat 16:40 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde, Elvis Soala Ngiangia, yönetimindeki SE 802 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan SZ 698 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SZ 698 plakalı araç yanında park halinde bulunan NK 809 plakalı araca, NK 809 plakalı araç ise de yanında park halinde bulunan YT 878 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir"