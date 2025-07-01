(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve ithal suçlarından tutuklanan Hüseyin Demir ile Hatice Demir mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı. Polis, 30.06.2025 tarihinde zanlı Hüseyin Demir’in uyuşturucu satışı yaptığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının Gönyeli’deki, evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada satışa hazır paketler halinde toplam 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 4.000 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı ile evde tespit edilen Hatice Demir’in tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlı Hüseyin Demir’in suçunu kabul ettiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu bir şahıs aracılığıyla ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ayrıca ifadesinde 4 gram uyuşturucuyu 4 bin TL’ye satarak, kazanç elde ettiğini söylediğini de aktardı. Polis, zanlı Hatice Demir’in ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, soruşturulması gereken şahıslar olduğunu kaydeden polis, olayla ilgili 2 kişinin arandığını söyleyerek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.