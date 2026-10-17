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MUHACERET KONTROLLERİNDE TESPİT EDİLDİLER

Gönyeli’de devriye gezen polis ekipleri tarafından yapılan muhaceret kontrollerinde, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen zanlılar M.I.H., M.N.H., M.E.H., M.I.H. ve M.K.S.B.A. tutuklanatak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

ZANLILARIN İZİNSİZ İKAMET SÜRELERİ AÇIKLANDI

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Burak Ceren, huzurda bulunan M.I.H., M.N.H., M.E.H., M.I.H. ve M.K.S.B.A.’nın KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis memuru Burak Ceren, 16 Ekim 2026 tarihinde Gönyeli’de görevli polis ekibi tarafından yapılan kontrollerde zanlıların pasaportları üzerinden muhaceret kontrolü gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan kontrollerde M.I.H., M.N.H. ve M.E.H.’nin 10 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 159 gün, M.I.H.’nin 16 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 153 gün, M.K.S.B.A.’nın ise 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 321 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydeden Ceren, zanlıların suçüstü gereği tutuklandığını ifade etti.

POLİS 3 GÜN TUTUKLULUK TALEP ETTİ

Zanlıların ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılacağını belirten Ceren, zanlıların ülkede bulundukları süre içerisinde başka herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının da araştırılması gerektiğini söyledi. Zanlıların serbest kalmaları halinde izinsiz ikamet suçunu işlemeye devam edebileceklerini ve yasal olmayan yollardan KKTC’den çıkış yapmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten Ceren, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

MAHKEMEDEN 3 GÜN TUTUKLULUK EMRİ

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.