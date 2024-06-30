Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de sakin Dr. Ş.Ö’nün evinden televizyon çaldığı iddia edilen Mısır uyruklu bdalla Mohamed Moustafa Ahmed Aldessouki tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Koyun mahkemede olguları aktardı.

Polis, 02.05.2024-03.05.2024 tarihleri saat 18.00-09.00 saatleri arasında Gönyeli’de Ş.Ö’ye ait zemin kat olan apartmanın giriş bölümüne açılan tuvalet penceresinden daireye giriş yapıldığını,

5 bin TL değerindeki televizyonunun çalındığını, yatak odası penceresinden sineklik telinin koparılarak, çıkış yapıldığını belirtti.

Polis, 29.06.2024 tarihinde saat 15.30’da yine Ş.Ö’ye ait apartman dairesinin doğuya bakan havalandırmak amacıyla açık durumdaki mutfak penceresinden evin bahçesinde bulunan sandalyeye yardımıyla içeriye giriş yapıldığını ancak herhangi bir şey alınmadan çıkış yapıldığını anlattı.

Polis, 29.06.2024 tarihinde zanlının şüpheli görülerek, Gönyeli’de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Ş.Ö şikayetçi olduğunu ve zanlının şüpheli olarak tutuklandığını belirten polis, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, suçlamaları kabul etmedi, kiracısı olduğu evden iki depozito alacağı olduğunu, bunun kendisine verilmediğini, bu nedenle şikayet edildiğini öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.