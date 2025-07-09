(Kamalı Haber) - Gönyeli’ de yaşanan olayda eski eşini araçla ezdiği iddia edilen Fatma Kanıöz teminata bağlandı. Fatma Kanıöz, eşinden şiddet gördüğü sırada çocukları ile aracına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada eski eşinin aracının önüne atladığını, bu esnada araca çarparak yere düşerek başını kaldırıma çarptığı, olayı gören çiftin çocuklarının da sosyal hizmetler dairesi görevlileri ve psikolok eşliğinde alınan ifadelerinde teyit edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emre Diken, Fatma Kanıöz'ün 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Gönyeli’ de kaldırım üzerinde park halinde bulunan aracı ile çıkış yapmaya çalıştığı sırada yol içerisinde tartıştığı eski eşi olan Salih Kanıöz’ün sol ayak bileğine aracının sağ ön tekerleği ile bastığını, Salih Kanıöz’ün yere sırt üstü düşüp kafasının arka kısmını asfalt yol içerisine çarpmasına neden olduğu yönünde şikayet olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, yaralanan Salih Kanıöz’ün ambulans ile götürüldüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tetkikler sonrası baş arka kısmında 3 cm'lik kesi ve sol ayak bileği çatlağı teşhisi ile Ortopedi servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, Fatma Kanıöz'ün ifadesinde eski eşinin aracının önüne atladığını söylediğini açıkladı. Polis, olayla ilgili sadece 2 görgü tanığı olduğunu, bu tanıkların da Kanıöz çiftinin çocukları olduğunu belirtti. Polis, çocukların sosyal hizmet görevlileri ve psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde babalarının annelerinin aracının önüne atladığını söylediğini açıkladı. Polis, müştekinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti. Polis, Fatma Kanıöz'ün aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini de belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, ayda bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 1 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Teminat duruşması sonrası suskunluğunu bozan Fatma Kanıöz aleyhine sosyal medyada yapılan yalan iddiaların asılsız olduğunu ve bunların toplanan ifadeler ilede ortada olduğunu şiddet görenin kendisi olduğunu boşanmış olduğu eşinin nafakasını bile ödemediğini söyledi. Kanıöz eşinin ayrıca sosyal medyada parasını çaldığını iddia ettiği ancak bu konununda yalan olduğu için poliste şikayet yapılmadığını söyledi.