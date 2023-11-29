Gönyeli-Yenikent Belediye Bulvarı’nda Bereket Fırını civarına yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, trafo değişimi nedeniyle yapılacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
Gönyeli-Yenikent Belediye Bulvarı’nda Bereket Fırını civarına yarın 3 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, trafo değişimi nedeniyle yapılacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
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