Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Parti Başkan Ve Temsilcileri Ara Bölgede Bir Araya Geldi Bazı Kıbrıslı Türk Ve Rum Siyasi Parti Başkan Ve Temsilcileri Ara Bölgede Bir Araya Geldi

Gönyeli-Yenikent Belediye Bulvarı’nda Bereket Fırını civarına yarın 3 saat  elektrik verilemeyecek. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, trafo değişimi nedeniyle yapılacak elektrik kesintisi 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.