Girne Anayolunun Gönyeli Çemberi ile Çevre Yolu Yonca Üst Geçit arası yüksek gerilim hatlarının koparak yol içerisine düşmesi sonucu yolun trafik akışına kapatıldığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa'dan Girne yönüne gidecek olan sürücülerin Gönyeli Çemberinden, Gönyeli - Boğazköy Anayoluna, Girne’den Lefkoşa yönünde gelecek sürücülerin ise Üst Geçit Kavşağından Kuzey Çevre Yoluna yönlendirildikleri kaydedildi.

Polis, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.