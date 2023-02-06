Gönyeli-Alayköy Belediyesi, 258 koliden oluşan giyecek ve gıda yardımlarının Girne Limanı’na teslim edildiğini açıklayarak katkı yapan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamada ikinci bir çağırıya kadar gıda ve giyecek yardımı yerine AFAD’ın duyurduğu hesap numaralarına maddi yardım yapılması istendi.

Girne Limanından bu akşam kalkacak gemiyle deprem bölgesinde yakınları olanlar ve yardım malzemeleri taşınacak.