-Balıkların ölüm sebebi sudaki oksijen yetersizliği

Gönyeli Alayköy Belediyesi, Gönyeli Barajı’nda yaşanan balık ölümleri ile ilgili DoğaPark ile bir çalışma başlattı.

Gönyeli Alayköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, DoğaPark tarafından Gönyeli Barajı’ndan alınan suda yapılan testlerde, su kalitesinde balık ölümlerini açıklayabilecek bir olumsuzluk görülmedi. Fakat yapılan incelemeler sonunda su seviyesinin aşırı azalmasından dolayı su sıcaklığının yükseldiği, bunun da sudaki oksijeni tüketerek balık ölümlerine yol açıldığı tespit edildi.

Yapılan açıklamada, Gönyeli Barajı’nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili detaylı bilgi toplama çalışmalarının devam edeceği ifade edilirken, geçmişten bugüne zaman zaman yaşanan bu sorunun önüne kalıcı olarak geçilmesi için neler yapılabileceği konusunda çalışmalar başlatıldı.

-Temizlik ve hijyen önlemleri alındı…Halka uyarı yapıldı

Gönyeli Alayköy Belediyesi Sağlık Şubesi’nin yaptığı çalışmalar noktasında haşere kontrol ekibinin oluşacak kokuşmadan aşırı karasinek üremesinin önüne geçmek için tedbir aldığı kaydedildi.

Öte yandan belediye temizlik ekiplerinin ise kıyıya vuran ölü balıkları toplayarak, ölü balıkların su içerisinde bozularak yaratacağı kirliliğin önüne geçildiği ifade edildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi halka çağrıda bulunarak, çalışmalar sonuçlanana kadar barajdan balık tutulmaması konusunda uyardı.

-Zabıta devriye atacak, avlanmaya izin verilmeyecek

Bu süreçte zabıtanın devriye atarak balık avlanmasına izin verilmeyeceği ifade edilirken, Belediye halkı sağlık konusunda risk alınmaması noktasında uyardı.

Açıklamada ayrıca gelecek hafta içerisinde Gönyeli Alayköy Belediyesi Çevre Komitesi ile DoğaPark yetkililerinin bir araya gelerek konuyu detaylı değerlendireceği ifade edildi.