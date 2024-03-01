Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Belediyenin Yaşlılara Hizmet Birimi ekibiyle Kıbrıs Türk Emekliler Derneğini ziyaret etti.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Yaşlılara Hizmet Birimi ekibi, ziyarette yaklaşık 50 yaşlıya sağlık taraması, şeker ve tansiyon ölçümü yaptı.

Amcaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin 65 yaş üstü vatandaşlara verdiği hizmetlerden bahsetti.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özer Çelik ise, konuşmasında, katkılarından dolayı Gönyeli- Alayköy Belediyesine teşekkür etti.

Ziyarette Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ve Yaşlılara Hizmet Birimi ekibine teşekkür belgesi verildi.

Ziyarette, Gelsin Şirketi ekibi “aktif yaş alma” hakkında sunum gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk Emekliler Derneği işbirliğiyle kurulan 60 Yaş Üstü Gündüz Aktivite Merkezi’nin hizmetlerini tanıttı.