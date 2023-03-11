Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) yapı denetimi ve imar planı konularını görüştü.

Gönyeli Alayköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, belediye binasında yer alan heyetler arası toplantıya Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da katıldı.

Toplantıda çağdaş standartlarla depreme dayanıklı binaların yapımı, denetimi ve imar planı konusunda neler yapılabileceği ele alındı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu toplantıda belediye’nin 6 Şubat’taki depremden önce Belediye Meclisinde karara bağlanan Yapı Denetim Sistemini uygulama noktasında kararlı olduklarını söyledi. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile iş birliğini önemsediklerini kaydeden Amcaoğlu, atılacak olan adımlarda fikir teatisi yapacaklarını belirtti.

-Adanır

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ise toplantıda yaptığı konuşmada Yapı Denetim Sistemi Bina Ruhsatı alındıktan sonra, belediye sorumluları, projenin 4 müellifi (mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisi), harita mühendisi, müteahhit/taşeron ve mal sahibi ile aks aşamasında işe başlama tutanağının imzalanması ile başlanacağını kaydetti.

İlgili 4 odanın (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası)hazırlamakta olduğu binayla ilgili dijital kimlik bilgisi oluşturmayla beraber tüm aşamalarda kontrolünün yapılmasıyla çağdaş ve güvenli binaların yapılmasının sağlanacağını kaydeden Adanır, belediyelere bu konuda büyük görev düştüğünü, Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin bu kararı almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

-Yağcıoğlu

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu açıklamasında, mevcut binaların depremle ilgili kontrolleri için binaların inşaat mühendisi müellifleri tarafından durum değerlendirme formunun doldurularak İnşaat Mühendisleri Odasına başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.

İnşaat mühendisliği müellifliği boşta ise KTMMOB’ye bilirkişi atanması için başvuruda bulunulması gerektiği aktaran Yağcıoğlu, durum değerlendirme formundan çıkan sonuçlara göre binalarla ilgili daha ileri tetkiklerin nasıl ve ne şekilde yapılacağıyla ilgili verilere ulaşılacağını ve raporlamanın bu sonuçlar doğrultusunda bilimsel veriler ışığında oluşturulacağını kaydetti.