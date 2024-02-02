Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğinde önemli bir geri dönüşüm projesine imza atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “Kompost Projesi” ile organik atıklar doğal yollarla ayrıştırılacak ve toprak doğal nemine kavuşacak. Projenin lansmanı bugün Gönyeli Alayköy Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

“Kompost Projesi”nin tanıtımına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da katıldı. “Kompost Projesi”nin ikinci bacağı olan Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde Artisan Gönyeli SAM Mutfağı’nın açılışı da yapıldı. Etkinlikte ayrıca Dünya Gastronomi Nobeli Ödülü sahibi Şef Ebru Baybara Demir, projeyle ilgili sunum düzenledi.

-Kavuklu: “Kadın gücünün var olması gerekliliğine gönülden inanıyoruz”

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, açılış konuşmasında, ülkenin sosyal, yeşil ve dijital dönüşümlerden geri kalmaması için kadının gücüne ihtiyaç duyulduğunu belirterek,

“Kadın gücünün var olması gerekliliğine gönülden inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkede iklim krizi nedeniyle toprakların verimliliğinin azaldığını da belirten Kavuklu, yeşil dönüşüme ve ekonomiye ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kavuklu, “Okullarda başlattığımız Yeşil Okullar Projesi ve onları destekleyen Yeşil Ekonomi Projesi ile bunlara dur demeye, yeni gelecek nesilleri bu yönde eğitmeye çalışmaktayız. GİKAD olarak mevcut sorunlara ve eksikliklere, devletin yanında bulunarak ülkemizin refaha ulaşmasında destek olmaktır.”

-Amcaoğlu: Belediye olarak amacımız çevre dostu belediyeciliği ön plana çıkartmak

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da, iklim değişikliği konusunda uzun süredir çalışmalar yaptığını ve amacının çevre dostu belediyeciliğini ön plana çıkartmak olduğunu söyledi.

Beklenmedik doğa olaylarıyla karşı karşıya olunduğuna da değinen Amcaoğlu, iklim değişikliğine dayanıklı altyapı çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Amcaoğlu, “Biz bugünü değil geleceği yönetiyoruz. Geleceğe olumlu izler bırakmak adına bu iki projeye çok değer veriyoruz. Ülkemize ve insanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.