Gönyeli-Alayköy Belediyesi Festivalleri cumartesi başlıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 5- 19 Ekim tarihleri arasında, ünlü sanatçılar, yerli müzik grupları, DJ performansları, halk dansları ve daha pek çok etkinliklerin yer alacağı üç ayrı festival yapılacak.

Etkinlikler 4 Ekim’de Alayköy’deki Tahıl Festivali ile başlıyor. Bu festivalde yerli sanatçı konserleri ve halk danslarıyla geleneksel kültür sahne alırken, Murat Mermer ve Koray Avcı gibi sanatçılar sahne alacak.

11 Ekim’de Yenikent'te gerçekleşecek Ralli Şov, Kent turunun ardından hız tutkunlarını bir araya getirecek. 13 Ekim Pazar günü Ozbi konseri yer alacak.

18-19 Ekim'de ise Gönyeli Çemberi’nde düzenlenecek Gençlik Festivali, İkiye On Kala, Emir Can İğrek, Nova Norda ve Can Bonomo gibi popüler sanatçıları sahnesinde ağırlayacak. Bu festival, dans gösterileri ile yerli sanatçılarla müzik dolu iki gün sunacak.

Festival süresince yerli grupların müzik performansları, tiyatro gösterileri, dans ve jimnastik etkinlikleri de sunulacak. Çocuklar için özel oyun alanları ve lezzet dolu festival standları da kurulacak.