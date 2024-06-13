Gönyeli-Alayköy Belediyesi, dört günlük Kurban Bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için tedbirler aldı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını da şu şekilde duyurdu:

“İdari konular 0533 862 41 00, 0533 880 60 10; kanalizasyon 0539 101 84 25; su 0542 851 13 01; zabıta 0533 852 38 94, 0533 861 59 64; temizlik ve defin 0533 858 13 52, 0533 862 58 80; sağlık şubesi 0533 834 65 15; yaşlılara hizmet birimi 0533 825 31 99, haşere şikâyetleri 0539 121 10 76.”

-Amcaoğlu: “Bayramda hizmetlerimiz aksamayacak”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu halkın Kurban Bayramı’nı kutladı ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını, belediye hizmetlerinin bayram döneminde de aksamayacağını ifade etti.

Amcaoğlu, “Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak hiçbir olumsuzluğa mahal vermemek için personelimizle 24 saat vatandaşın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.