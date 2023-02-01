Gönendere'de dün Mehmet Eren Çağansoy’a ait etrafı telle çevrili arazi içerisinde, "üst üste dizili rulo balyaların muhtemelen havayla temas etmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyon nedeniyle" yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 25 rulo balya yandı.
-Karaman’da elektrikli battaniyeden yangın
Öte yandan Karaman’da dün, bir şahsa ait evde faal durumdaki elektrikli battaniyenin şilteyi tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu şilte, battaniye ve elektrikli battaniye yandı.
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